Mercato - PSG : Neymar va offrir une énorme recrue à Mauricio Pochettino !

Publié le 23 juin 2021 à 12h30 par T.M. mis à jour le 23 juin 2021 à 12h31

Aujourd’hui, tout semble indiquer que Sergio Ramos se rapprocherait d’une arrivée au PSG. Libre de tout contrat suite à son départ du Real Madrid, l’Espagnol pourrait rejoindre l’effectif de Mauricio Pochettino et Neymar ne serait pas étranger à cela.

Cela a été officialisé il y a quelques jours désormais, Sergio Ramos n’est plus un joueur du Real Madrid. N’ayant jamais réussi à se mettre d’accord avec Florentino Pérez, l’Espagnol est donc parti libre et désormais, le défenseur central de 35 ans doit se trouver un nouveau club. Et malgré son âge, cela devrait être simple. En effet, Sergio Ramos est très courtisé que ce soit par José Mourinho à l’AS Rome, Pep Guardiola à Manchester City ou Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Mais dans cette grosse bataille, c’est le PSG qui semble tenir la corde pour accueillir le défenseur central espagnol. Les feux seraient quasiment au vert pour l’arrivée de Sergio Ramos au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, qui aurait d’ailleurs validé ce renfort si l’on en croit les derniers échos en provenance de la presse ibérique.

Merci Neymar ?