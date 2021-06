Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Hakimi… Vers un grand changement pour Pochettino ?

Publié le 23 juin 2021 à 6h30 par T.M.

Cet été, la défense du PSG pourrait connaitre de gros changements. De quoi chambouler les plans de Mauricio Pochettino ?

Alors que le PSG a déjà acté l’arrivée de Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma va rapidement suivre. Et cela ne devrait pas s’arrêter. Aujourd’hui à l’Inter Milan, Achraf Hakimi se rapprocherait un peu plus chaque jour d’une arrivée au sein du club de la capitale et il en serait également de même pour Sergio Ramos, aujourd’hui libre après avoir officialisé son départ du Real Madrid. Le latéral droit marocain et le défenseur central espagnol vont donc amener de nouvelles solutions dans le secteur défensif et cela pourrait ne pas être sans conséquence.

Un système à 5 défenseurs ?

Comment intégrer au mieux Sergio Ramos et Achraf Hakimi ? Pouvant déjà compter sur Marquinhos et Presnel Kimpembe en défense centrale et afin d’exploiter au mieux les qualités du Marocain, la meilleure solution pourrait donc être de passer à un système à 5 défenseurs. Ainsi, Pochettino pourrait aligner un axe central Kimpembe-Ramos-Marquinhos tandis que Hakimi serait positionné à un poste de piston droit, là où il est le meilleur pour montrer ses qualités offensives. Et cela pourrait en être de même à gauche avec Juan Bernat, lui aussi très bon quand il s’agit d’attaquer.