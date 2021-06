Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est bien parti pour un incroyable coup avec Sergio Ramos !

Publié le 22 juin 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos est donc libre de s’engager où il le souhaite. Et le PSG, qui lorgne sur le profil du légendaire défenseur espagnol depuis plusieurs mois, semble idéalement positionné pour rafler la mise dans ce dossier…

La semaine passée, en conférence de presse, Sergio Ramos (35 ans) a officialisé son départ du Real Madrid alors qu’il arrive au terme de son contrat, et le défenseur espagnol laissait planer un gros doute quant à sa future destination : « Nous n'avons à aucun moment pensé à quoi que ce soit avec aucune équipe. Depuis janvier, date de mon entrée sur le marché, il y a eu quelques appels. Mais nous n'avons jamais eu l'intention de quitter le Real Madrid. A partir de maintenant, nous allons chercher une bonne option pour moi », a confié Ramos. Parmi les options évoquées par l’ancien capitaine du Real Madrid, on note bien évidemment la présence du PSG, qui semble plus que jamais en quête d’une grosse pointure défensive cet été. Les noms de Raphaël Varane (Real Madrid) et Kalidou Koulibaly (Naples) sont notamment évoqués, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Nasser Al-Khelaïfi envisage aussi de rapatrier David Luiz (libre) au PSG cet été. Mais l’option Ramos est à prendre très au sérieux…

Le PSG s’active pour Sergio Ramos

Comme l’a annoncé le journaliste espagnol Eduardo Inda dans l’émission El Chiringuito , le PSG aurait d’ores et déjà fait parvenir une offre de contrat à Sergio Ramos pour tenter de le convaincre au plus vite de débarquer dans la capitale. Les deux parties seraient toujours au stade des négociations, mais Leonardo a des arguments qui devraient donc fort logiquement jouer en sa faveur dans ce dossier… et notamment Pablo Sarabia ? L’attaquant espagnol du PSG, interrogé par Radio Marca ce mardi, se dit prêt à aider sa direction dans le dossier Ramos : « Le président m’a-t-il demandé le téléphone de Sergio Ramos ? Non, il ne me l’a pas demandé. Nous verrons ce que Sergio Ramos va dire. Cela ne me dérangerait pas de donner le numéro de téléphone de Sergio Ramos, c’est un grand professionnel et une idole pour toute l’Espagne », assure Sarabia. En attendant, le PSG semble donc bien déterminé à recruter une pointure en défense centrale, ce qui pourrait soulever quelques interrogations pour la saison prochaine.

Kimpembe impacté par Ramos ?

Si Sergio Ramos finissait par accepter l’offre du PSG, difficile d’imaginer le voir débarquer avec un statut de remplaçant de luxe. Du coup, qui de Marquinhos ou Presnel Kimpembe serait alors amené à céder sa place à l’ancienne gloire du Real Madrid ? L’international français, pourtant si précieux ces derniers mois et en progression fulgurante, semble logiquement désigné, puisque Marquinhos a récupéré le brassard de capitaine depuis un an et semble donc intouchable dans le onze de départ de Mauricio Pochettino. Quoi qu’il en soit, si le Qatar parvient à réaliser ce coup de légende avec Sergio Ramos, l’entraîneur argentin du PSG aura des choix à faire.