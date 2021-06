Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Pochettino qui évoque le dossier Sergio Ramos !

Publié le 22 juin 2021 à 10h45 par T.M.

Désormais libre, Sergio Ramos peut s’engager où il le souhaite. Et alors que l’Espagnol est envoyé au PSG, Pablo Longoria s’est confié sur une arrivée de son compatriote.

Cela a été officialisé il y a quelques jours, Sergio Ramos n’est plus un joueur du Real Madrid. En effet, l’Espagnol et Florentino Pérez ne sont pas arrivés à s’entendre sur une prolongation et par conséquent, le joueur de 35 ans se retrouve aujourd’hui libre de tout contrat. Mais Ramos ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir. De nombreux cadors européens sont déjà à l’affût pour le récupérer et une piste prend plus d’ampleur que les autres, celle menant au PSG. C’est donc en France que l’ex-Madrilène pourrait continuer sa carrière et là-bas, il pourrait notamment celui qu’il a pu côtoyer en sélection, Pablo Sarabia.

« Un grand professionnel »