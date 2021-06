Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme coup Sergio Ramos prend forme !

Publié le 22 juin 2021 à 8h45 par B.C.

Alors que Sergio Ramos va quitter le Real Madrid à l’issue de son contrat, le PSG négocierait actuellement avec le défenseur central.

Arrivant à la fin de son contrat, Sergio Ramos ne prolongera finalement pas avec le Real Madrid. Les deux parties ne sont pas parvenues à un accord et ont annoncé la nouvelle il y a quelques jours. C’est une page qui se tourne pour la Casa Blanca , qui va laisser partir son capitaine après 16 années de bons et loyaux services. Reste à voir désormais où rebondira l’international espagnol de 35 ans. Sergio Ramos a la cote en Premier League, puisque les deux Manchester et Chelsea seraient notamment intéressés par ses services, tout comme le PSG, qui discuterait déjà avec le joueur en vue d’une arrivée cet été. Un intérêt qui se confirme.

Le PSG est passé à l’action pour Ramos