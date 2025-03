Barcola : Riolo l'enfonce grâce à un autre joueur du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plus d’un an que Daniel Riolo multiplie les tacles à l’encontre de Bradley Barcola. Malgré les performances de l’attaquant du PSG, ce n’est passez aux yeux du journaliste sportif. Et voilà que ce n'est toujours pas ça pour le Parisien. En effet, suite à la rencontre face à Liverpool, Riolo en a rajouté une couche sur Barcola, se servant de Désiré Doué pour cela.

Ce mardi soir, le PSG a réalisé l’exploit d’éliminer Liverpool à Anfield au terme de la séance des tirs au but. Une rencontre lors de laquelle Désiré Doué est entré en jeu et à seulement 19 ans, le jeune Parisien a fait une belle impression. Ayant remplacé Bradley Barcola, l’ancien Rennais a prouvé tout son talent et ses qualités techniques. Un profil que Daniel Riolo apprécie particulièrement et c’est d’ailleurs en louant Doué qu’il en a profité pour tacler à nouveau Barcola.

« Je l’ai toujours dit, qu’il est meilleur que Barcola »

Au micro de L’After Foot, Daniel Riolo a donc analysé la rencontre du PSG face à Liverpool, s’arrêtant notamment sur le niveau de Désiré Doué. C’est ainsi qu’il a lâché, taclant au passage Bradley Barcola : « Doué sur ce qu’il montre, moi ça fait longtemps que je suis convaincu, je l’ai toujours dit, qu’il est meilleur que Barcola. C’est un meilleur footballeur. C’est un joueur qui me plait. Et la seule question qui se posait pour lui c’était tu passes de Rennes au PSG, est-ce que ton talent on va le voir ou est-ce que tu va te perdre car mentalement tu ne vas pas y arriver ».

« Doué est devant lui maintenant »

« En terme de rapport au ballon, de joueur de foot, Doué est au-dessus. Pour moi, Doué doit devenir titulaire dans cette équipe. Il est très fort. (…) Barcola a du mal à passer en dribble en un contre un. Il est mieux quand il est lancé, quand il a l’espace. C’est là qu’il est bon Barcola. Mais je maintiens que Doué est devant lui maintenant », a poursuivi Daniel Riolo, préférant donc Désiré Doué à Bradley Barcola.