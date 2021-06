Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris une première décision pour Ousmane Dembélé !

Publié le 22 juin 2021 à 7h30 par H.G.

Alors qu’Ousmane Dembélé arrivera au terme de son contrat le 30 juin 2022, le FC Barcelone exclurait déjà un scénario pour son avenir.

Arrivé au FC Barcelone en 2017 en provenance du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé a mis du temps à s’acclimater au club catalan et à la Liga. Mais cette saison 2020/2021 sous les ordres de Ronald Koeman a été celle de la révélation pour l’international français tant il a su se montrer performant et convaincre une partie des observateurs du Barça. En conséquence, ce n’est plus la question d’une vente qui serait étudiée par la direction catalane comme par le passé, mais bien celle d’une prolongation de son contrat expirant le 30 juin 2022.

Le FC Barcelone ne veut pas voir Ousmane Dembélé s’en aller librement