Mercato - Barcelone : Une grosse vente se complique pour Joan Laporta…

22 juin 2021

La nouvelle est tombée ce lundi, Ousmane Dembélé doit déclarer pour le reste de l’Euro. De quoi possiblement contrarier les plans de Joan Laporta au FC Barcelone.

Pour Ousmane Dembélé, l’Euro est déjà terminé. Entré en jeu face à la Hongrie, le joueur du FC Barcelone est toutefois ressorti quelques minutes plus tard, touché à un genou. Et après des examens médicaux, le verdict est tombé : Dembélé doit observer plusieurs semaines de repos. Ainsi, l’international français a dû quitter le groupe de Didier Deschamps pour aller se soigner, faisant ainsi une croix sur la fin de cet Euro. Ousmane Dembélé va donc retrouver Barcelone plus tôt que prévu, où son avenir pourrait être chamboulé…

Le dossier Dembélé relancé ?

Alors que le FC Barcelone veut prolonger Ousmane Dembélé, celui-ci ne semble pas avoir les mêmes idées. Face à cela, Joan Laporta voudrait vendre le Français cet été et en Catalogne, le plan était de profiter de l’Euro comme une vitrine afin de voir la valeur de Dembélé augmenter et ainsi récupérer la meilleure somme. Mais cela ne se passera donc pas ça. L’ancien de Dortmund ne pourrait donc pas se mettre en avant sur la scène continentale. De quoi alors remettre en question son possible départ lors de ce mercato estival ?