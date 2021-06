Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça voit très grand pour Messi…

Publié le 21 juin 2021

Se montrant optimiste concernant la prolongation de contrat de Lionel Messi, Joan Laporta a même évoqué la construction d’une statue à l’effigie du capitaine du FC Barcelone à l’avenir.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta ne cesse d’évoquer la prolongation de contrat de Lionel Messi à chacune de ses prises de parole dans les médias. Pour rappel, l’engagement liant Messi au Barça prendra fin le 30 juin. Mais pas de quoi faire paniquer le président Laporta qui prévoit de voir Lionel Messi évoluer pendant quelques années encore au FC Barcelone avant d’être honoré par le club de sa vie par une statue.

Une prolongation et une statue ?