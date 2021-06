Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a d’immenses projets pour Lionel Messi !

Publié le 20 juin 2021 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 20 juin 2021 à 20h43

Sous contrat jusqu’à la fin du mois de juin, Lionel Messi serait susceptible de signer une prolongation de contrat qui pourrait déboucher sur la construction d’une statue à son honneur.

Lionel Messi pourrait tourner la page Barcelone dans quelques jours. En effet, son contrat court jusqu’au 30 juin et à ce jour, aucune prolongation n’a été officialisée. Pire, le PSG et Manchester City resteraient en embuscade bien que la continuité de Lionel Messi au FC Barcelone commence à sérieusement se dessiner. Grâce à l’élection de Joan Laporta aux présidentielles du Barça le 7 mars dernier, le vent aurait tourné en faveur du FC Barcelone alors que le PSG, bien que le père de Messi et son frère aient fait le forcing auprès du capitaine du FC Barcelone pour qu'il s'y engage, ne devrait pas pouvoir recruter Lionel Messi. Et Laporta ne stress absolument pas au sujet de la prolongation de l’Argentin comme il l’a fait savoir à la Vanguardia . « Qui gagnera la bataille avec Lionel Messi ? Nous. Le Barça. Il n'y a pas de stress car il y a beaucoup de communication, nous comprenons la position de l'autre partie et nous savons ce que nous voulons tous, donc on est tranquille. Mais si vous me demandez ce que j'aimerais, je dirais que le plus tôt sera le mieux (…) Dans le championnat espagnol, il existe un fair-play financier beaucoup plus rigoureux que dans les autres championnats. J'espère que nous ferons tous preuve de bon sens et que nous pourrons permettre, dans le cas où nous parviendrions à un accord final, d'enregistrer Leo. Ce que nous voulons, c'est qu'il signe, j'espère pour deux ans, que nous gagnions la Ligue des champions l'année prochaine et tout ce qui est prévu ». Et le président du FC Barcelone ne lâche pas l’affaire.

Laporta veut que Messi reste pendant des années et évoque une statue à son effigie