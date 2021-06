Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta annonce clairement la couleur pour Messi !

Publié le 20 juin 2021 à 10h00 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a fait le point sur l'avenir de Lionel Messi, qui voit son contrat avec le club catalan expirer dans les prochains jours.

Lionel Messi pourrait se retrouver sans contrat à la fin du mois. Son bail expire dans quelques jours et son avenir n’a toujours pas été scellé pat le FC Barcelone. Pourtant, Joan Laporta lui aurait transmis une offre de prolongation, qui lui permettrait de rester au sein du club catalan jusqu’en 2023 avant de rejoindre la MLS où il pourrait également occuper un rôle d’ambassadeur. Interrogé sur l’avenir de Lionel Messi, le président du FC Barcelone a fait le point sur ce dossier et n’a pas caché son optimisme.

« Ce que nous voulons, c'est qu'il signe, j'espère pour deux ans »