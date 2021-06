Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler un nouveau renfort à 7M€ ?

Publié le 20 juin 2021 à 9h10 par D.M.

Après Gerson, l'OM serait sur le point de boucler l'arrivée de Valentin Rosier, qui n'a pas caché son envie, ce samedi, de porter les couleurs marseillaises.

Le mercato estival de l’OM s’accélère. Après avoir bouclé l’arrivée de Gerson, Pablo Longoria est sur le point de boucler un nouveau dossier. Comme indiqué par plusieurs médias ce samedi, le club marseillais aurait trouvé un accord avec le FC Barcelone pour Konrad de la Fuente. Le joueur de 19 ans devrait arriver à Marseille dans les prochains jours afin de passer sa visite médicale et signer son contrat. Par ailleurs, l’OM a formulé une première offre pour David Luiz. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 19 juin, Pablo Longoria a proposé au joueur brésilien, libre après son départ d’Arsenal, un contrat de deux ans accompagné d’un salaire important. David Luiz n’a pris aucune décision pour l’instant, mais ne reste pas insensible à l’intérêt de l’OM

Rosier à l'OM pour 7M€ ?