Mercato - OM : Longoria a bien dégainé une offre pour David Luiz !

Publié le 20 juin 2021 à 8h15 par A.M.

Suivi par l'OM pour renforcer sa défense, David Luiz s'est vu offrir un contrat de deux saisons par Pablo Longoria. Et le Brésilien ne serait pas insensible à l'intérêt marseillais.

Cet été, l'une des priorités de l'Olympique de Marseille sera de renforcer son secteur défensif. Et pour cause, le club phocéen souhaite se séparer de Duje Caleta-Car tandis que les discussions avec le Borussia Dortmund pour un transfert définitif de Leonardo Balerdi n'ont pas encore abouti. Par conséquent, l'OM souhaite recruter deux joueurs dans ce secteur de jeu à savoir un défenseur central expérimenté ainsi qu'un jeune plus prometteur. Et pour l'expérience Pablo Longoria semble avoir opté pour David Luiz.

Un contrat de 2 ans pour David Luiz ?