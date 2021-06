Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : L’OM vient de dégainer pour David Luiz !

Publié le 19 juin 2021 à 18h38 par Alexis Bernard

Comme révélé par La Provence, l’OM s’intéresse à David Luiz. Et selon nos informations, le Brésilien vient de recevoir une offre de contrat.

Après avoir signé Gerson, l’OM fonce sur un autre Brésilien. Il s’agit de l’expérimenté David Luiz, libre de tout contrat. La Provence a très justement révélé que l’OM songeait à son profil. Selon nos sources, le dossier a dépassé le stade du simple intérêt puisque le joueur vient de recevoir une offre de la part des Phocéens.

Un contrat de 2 ans