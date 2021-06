Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli avance ses pions pour David Luiz !

Publié le 19 juin 2021 à 10h45 par Th.B.

Alors que cela commence à considérablement bouger sur le marché des transferts, l’OM, qui a déjà recruté Gerson, voudrait en faire de même pour David Luiz. Et une entrevue serait programmée.

Pablo Longoria travaille depuis quelque temps sur le mercato estival de concert avec Jorge Sampaoli. En plus de Gerson qui a finalement été transféré à l’OM, l’entraîneur du club phocéen aurait la ferme intention d’attirer David Luiz à l’Olympique de Marseille. Alors que son contrat à Arsenal est arrivé à expiration, le défenseur central brésilien aurait la ferme intention de trouver un nouveau challenge en Europe et ne souhaiterait pas rejoindre une destination exotique pour y mettre un terme à sa carrière. De plus, selon Goal , Luiz voudrait rejoindre une formation engagée dans une compétition européenne la saison prochaine, ce qui est le cas de l’OM.

Jorge Sampaoli veut s’entretenir avec un David Luiz emballé par l’OM