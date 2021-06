Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un grand danger pour la succession de Sergio Ramos ?

Publié le 19 juin 2021 à 11h00 par La rédaction

Alors que Sergio Ramos va quitter le Real Madrid, Florentino Pérez s'active pour remplacer le défenseur central. Les Merengue suivraient Pau Torres, mais ne seraient pas les seuls sur le dossier.

Le Real Madrid cherche à rebondir. Le départ de Sergio Ramos va laisser un énorme vide au sein de la défense centrale madrilène. L'Espagnol n'a pas réussi à s'entendre avec les dirigeants du club pour prolonger. Désormais, le Real chercherait des pistes en défense pour pallier le départ de Ramos. Les Merengue seraient ainsi très intéressés par Pau Torres. Toutefois, Florentino Pérez aurait de la concurrence, puisque le défenseur de Villarreal aurait également une touche en Premier League.

Manchester United pourrait déjouer les plans du Real