Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet énorme coup de gueule sur le départ de Sergio Ramos !

Publié le 19 juin 2021 à 7h00 par La rédaction

Quelques jours après l’officialisation du départ de Sergio Ramos du Real Madrid, les réactions continuent de tomber. Pedro Bravo, l’agent qui a contribué à sa venue chez les Merengue, a jeté la pierre sur le défenseur et son frère, qui s'occupe désormais de ses intérêts.

C'est une page qui se tourne au Real Madrid. Après une offre de prolongation jugée insuffisante, Sergio Ramos a décidé de quitter le club merengue, après seize ans de bons et loyaux services. Le défenseur espagnol va donc découvrir un nouveau club durant l'été, et se retrouverait notamment sur les tablettes du PSG, de Manchester United et Chelsea. Le départ du désormais ex-capitaine du Real Madrid a eu l'effet d'une bombe dans la capitale espagnole, et cela fait réagir.

« Celui qui a amené Sergio Ramos au Real Madrid il y a 16 ans ne lui aurait jamais permis de sortir comme il l’a fait »

Le départ du défenseur de 35 ans a suscité beaucoup de réactions, mais la dernière en date risque de faire parler d’elle. Elle est l’œuvre de Pedro Bravo, l’agent qui a ramené Ramos au Real en 2005. Sur Twitter , Bravo ne cache pas son agacement sur l'issue des négociations entre le défenseur et Florentino Pérez , point ainsi du doigt René Ramos, frère et agent du joueur : « Celui qui a amené Sergio Ramos au Real Madrid il y a 16 ans ne lui aurait jamais permis de sortir comme il l'a fait car il n'y aurait jamais eu autant de tension dans les négociations, le chantage, les fuites ou l'expiration mais le dialogue et le professionnalisme. Le Real Madrid n'est pas ignoré ! »