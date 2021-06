Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Zidane, c’est Sergio Ramos qui règle ses comptes !

Publié le 18 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Florentino Pérez ne vit pas des jours tranquilles au Real Madrid. En effet, après Zinedine Zidane, c’est Sergio Ramos qui a décidé de se lâcher sur la direction merengue.

La saison prochaine, le Real Madrid va afficher un visage bien différent. Et les bouleversements ont commencé avec le départ de Zinedine Zidane. Alors qu’il avait encore un an de contrat, le Français a dit stop, faisant ses valises. Et au moment d’expliquer son choix, Zidane a notamment pointé du doigt sa direction : « Je pars car je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j’ai besoin, il ne me donne plus le soutien pour construire quelque chose à moyen et long terme ».

« Cela m’a surpris »