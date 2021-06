Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme bras de fer se profile pour Raphaël Varane

Publié le 18 juin 2021 à 7h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid dès cet été. Selon la presse espagnole, on devrait assister à un duel au sommet entre le PSG et Manchester United pour le champion du monde français.

Alors que Sergio Ramos a d'ores et déjà annoncé son départ du Real Madrid, Raphaël Varane pourrait en faire de même dans les prochaine semaines. Lié au club merengue jusqu'au 30 juin 2022, l'international français serait réticent à prolonger car Florentino Pérez ne voudrait pas répondre à ses demandes financières. Si la situation ne se débloque pas très vite, le président du Real Madrid pourrait être contraint de vendre son numéro 5 cet été, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement comme Sergio Ramos dans un an. Alertés par le cas de Raphaël Varane, le PSG et Manchester United seraient en embuscade et pourraient se livrer un énorme bras de fer.

Une gros duel entre le PSG et Manchester United pour Varane ?