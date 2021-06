Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Varane... Un énorme dilemme pour Leonardo ?

Publié le 17 juin 2021 à 20h30 par Amadou Diawara mis à jour le 17 juin 2021 à 20h37

Alors que Thiago Silva a quitté le PSG l'été dernier, Leonardo ne lui a toujours pas trouvé un remplaçant digne de ce nom sur le marché, bien que Marquinhos et Presnel Kimpembe font très bien le job. Alerté par la situation de Raphaël Varane, le directeur sportif du PSG penserait sérieusement à le recruter cet été. Toutefois, s'il réussi à arracher le défenseur français au Real Madrid, Florentino Pérez devrait se servir de ce transfert pour mettre le paquet sur Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin 2020 avec le PSG, Thiago Silva a prolongé son bail de deux mois pour finir la Ligue des Champions avec le club de la capitale. Au lendemain de la finale perdue face au Bayern (1-0), O Monstro a fait ses valises et s'est envolé vers Londres, du côté de Chelsea. Et pourtant, Leonardo aurait tenté de conserver Thiago Silva à la dernière minute, mais il était trop tard. Depuis le départ de l'international brésilien, deux fenêtres de recrutement sont passées, mais le directeur sportif du PSG n'a recruté aucun défenseur central. Peut-être parce que Marquinhos et Presnel Kimpembe forment une très bonne paire. Mais que faire en cas de pépin avec l'un d'entre eux ? Thilo Kehrer et Abdou Diallo, ne s'étant jamais vraiment imposés au poste de défenseur central au PSG.

Raphaël Varane pour épauler Marquinhos et Kimpembe au PSG ?

Alors que Sergio Ramos va quitter le Real Madrid, comme il l'a annoncé lui-même ce jeudi après-midi, Leonardo pourrait en profiter pour le recruter librement et gratuitement cet été. D'autant que le joueur serait tout à fait disposé à rejoindre les rangs du PSG. D'ailleurs, à en croire AS , les agents de Sergio Ramos auraient proposé ses services au club de la capitale. Outre Sergio Ramos, Leonardo pourrait chiper un autre défenseur central de Carlo Ancelotti : Raphaël Varane. En fin de contrat le 30 juin 2022, le champion du monde français ne serait pas très emballé par l'idée de prolonger avec le Real Madrid car Florentino Pérez ne voudrait pas répondre favorablement à ses demandes. Toutefois, avec le départ de Sergio Ramos, tout pourrait changer. En effet, comme l'a indiqué Sport.es , le président merengue serait prêt à se servir du départ de son capitaine, qui percevait un salaire de 18M€ bruts annuels, pour surenchérir pour Raphaël Varane. Ainsi, Florentino Pérez pourrait offrir un contrat de près de 9M€ nets annuels, soit ce qu'il aurait déboursé pour le renouvellement de Sergio Ramos, à son numéro 5. Et dans le cas où Raphaël Varane refusait cette offre, le Real Madrid devrait le placer sur le marché pour ne pas le voir partir gratuitement, comme Sergio Ramos, dans un an.

Leonardo doit choisir entre Mbappé et Varane