Surprise, Didier Deschamps débarque en Espagne !

La semaine prochaine, l'équipe de France disputera ses premiers matches de l'année à l'occasion de la double confrontation contre la Croatie en Ligue des Nations. L'occasion pour Kylian Mbappé de retrouver les Bleus. Une première depuis le mois de septembre. Mais Didier Deschamps est toutefois allé lui rendre visite en Espagne.

Jeudi, Didier Deshamps a dévoilé se liste pour le grand retour de l'équipe de France. Les Bleus affronteront à deux reprises la Croatie pour une place dans le Final Four de la Ligue des Nations. Pour l'occasion, Kylian Mbappé est bel et bien présent. Un petit événement puisque l'ancien attaquant du PSG avait raté les deux derniers rassemblements des Bleus. Mais selon les informations de Téléfoot, Didier Deschamps était allé voir son joueur en fin d'année dernière, lui rendant visite à Madrid. L'occasion de garder le contact et d'évoquer notamment le capitanat comme le raconte le sélectionneur.

« On a continué à échanger (pendant son absence), j‘ai continué de le soutenir, ça ne n’empêche pas de dire aux joueurs ce que je pense. Le contact est toujours très important pour moi. Il sait ce que j’attends de lui sur le terrain et en dehors », lâche-t-il au micro de Téléfoot, avant de poursuivre.

« Content de le retrouver ? Bien sûr, si je le reprends ce n’est pas pour vous faire plaisir, j’ai toujours dit que je considérais que l’équipe de France serait plus forte avec lui. Son transfert à Madrid a amené à beaucoup d’attentes, mais malgré tout, il continue d’avoir de très bonnes statistiques. L’environnement à Madrid, les joueurs… ce n’est pas ce qu’il avait au PSG », ajoute Didier Deschamps.