Deschamps : La décision qui a choqué le vestiaire

La rédaction

L'annonce de Didier Deschamps de quitter son poste de sélectionneur après la Coupe du monde 2026 a choqué le vestiaire des Bleus. Alors que certains joueurs sont restés indifférents, ça n'a pas été le cas de tout le monde puisque d'autres ont exprimé leur surprise dans des groupes WhatsApp des Bleus, étant également choqué par le timing de l’annonce.

Didier Deschamps a annoncé depuis quelques semaines maintenant sa décision de quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France. Le double champion du monde avec les Bleus (en tant que joueur et entraîneur) laissera sa place à l’issue de la Coupe du monde 2026, une annonce qui a fait l’effet d’un tremblement de terre. «Moi ça me paraît le moment. Parce qu’on m’a posé la question aussi, ce n’était pas préparé calculé. C’est très clair dans ma tête depuis bien longtemps, j’ai juste clarifié. Mais ce n’est pas pour demain, il y a encore de belles échéances.» avait déclaré Didier Deschamps.

Le vestiaire sous le choc

Une déclaration qui a également fait beaucoup de bruit dans le vestiaire de l’équipe de France. L’Équipe annonce que dans les groupes WhatsApp des Bleus, plusieurs réactions ont eu lieu. Si pour certains, ce choix «n’évoque rien», d’autres ont fait part de leur surprise, choqués par le timing de la déclaration de Didier Deschamps.

Zidane en remplaçant

Les joueurs de l’équipe de France se sont néanmoins fait à l’idée et certains se sont même exprimés sur un potentiel successeur, notamment Kylian Mbappé sur TF1 : «Tout le monde sait qu’il y a un nom qui circule. Ce n’est pas de mon ressort. Il vaut mieux interviewer le président Philippe Diallo. J’essaye de ne pas en parler, ce n’est pas mon rôle. Zidane, c’était l’idole de n’importe quel enfant, il a marqué l’histoire de l’équipe de France à jamais et restera dans le cœur des Français (...) Mon amour pour lui n’est plus à prouver. S’il vient, ce sera avec grand plaisir et je serai extrêmement heureux.»