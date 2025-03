Zidane - Équipe de France : L’annonce choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré toute la légende qui entoure Zinedine Zidane et sa remarquable performance en finale de la Coupe du Monde 1998, Robert Pirès a tenu à lâcher quelques vérités à ce sujet qui risquent d'en choquer certains. Pour lui, Zidane n'était absolument pas le meilleur joueur des Bleus à cette époque et a même volé la vedette à un autre attaquant...

C'est un fait, Zinedine Zidane a marqué de son empreinte la finale de la Coupe du Monde 1998 face au Brésil avec un doublé qui restera dans la légende de l'équipe de France. Et pourtant, avant cette étape finale au Stade de France, Zidane n'était pas forcément considéré comme le meilleur joueur des Bleus comme le rappelle très clairement Robert Pirès dans le podcast Kampo, animé par le journaliste Smaïl Bouabdellah.

« Je suis désolé Zizou, mais non »

L'ancien joueur de l'OM assure que Youri Djorkaeff avait été bien plus impactant et régulier que Zinedine Zidane dans tout le parcours de l'équipe de France avant la finale : « Collectivement et défensivement, on était très forts. Et pour moi, Youri (Djorkaeff) a été très bon, Zizou non. Je suis désolé Zizou, mais non. Je te regarde, non. Non mais c’est vrai en plus ! », lâche Pirès.

« L’homme fort, c’était Youri »

« Zizou, il est arrivé juste pour la finale, Dieu lui a dit: ‘Tu vas venir là’. C’est parti de là. Après, on ne peut pas discuter des qualités, mais sur cette Coupe du monde 1998, l’homme fort offensivement, c’était Youri », poursuit Pirès, relativisant donc le grand Mondial réalisé par Zidane en 1998.