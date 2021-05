Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Oui, Cristiano Ronaldo peut quitter la Juventus !

Publié le 20 mai 2021 à 17h00 par Alexis Bernard mis à jour le 20 mai 2021 à 17h37

Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo envisage toutes les options pour la saison prochaine. Et notamment celui d’un départ.

Le verdict de la Serie A n’est pas encore tombé. Et pour la Juventus Turin, la crainte de ne pas se qualifier en Champion’s League est clairement là. Cinquième avant la dernière journée qui se dispute ce week-end, le club de Cristiano Ronaldo se prépare au pire. Une saison 2021-2022 sans Ligue des Champions, avec les conséquences que cela peut engendrer. Et la première pourrait être un départ de Cristiano Ronaldo.

Le clan CR7 se prépare à tout