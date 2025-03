OM : Le coup de gueule de De Zerbi sur le PSG et son argent !

Alexis Brunet

Dimanche soir, le PSG a encore une fois battu l’OM en clôture de la 26ème journée de Ligue 1. Les partenaires d’Ousmane Dembélé se sont imposés trois buts à un et le club phocéen n’a pas semblé avoir les armes pour lutter. Après la rencontre, Roberto De Zerbi s’est montré fataliste sur l’écart de niveau, notamment dû aux moyens financiers presque illimités du Qatar.

Après le match aller au Vélodrome, le PSG retrouvait l’OM dimanche soir au Parc des princes pour le dernier Classique de la saison. Les Marseillais s’étaient inclinés trois buts à zéro chez eux et ils ont fait un peu mieux à Paris, car les coéquipiers de Leonardo Balerdi n’ont perdu que 3-1. Désormais, les Parisiens comptent donc 19 points d’avance sur leur grand rival et pourraient même remporter le titre de champion de France dès la prochaine journée de Ligue 1.

De Zerbi enrage contre le PSG et son argent

Sur le terrain, le PSG n’a pas semblé forcer son talent pour venir à bout de l’OM. Après la rencontre, Roberto De Zerbi s’est montré défaitiste sur la différence de niveau entre les deux clubs. Pour l’entraîneur marseillais, on ne peut pas parler de Classique tant il y a un écart entre Paris et Marseille, notamment au niveau financier. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Pour moi ce n'est pas un classique - mais vous l'appelez comme vous voulez - parce que pour moi on ne peut pas comparer les budgets. Je peux foncer tête baissée, mais le classique c'est une lutte quand tu peux rendre les coups, c'est peut-être pour ça que vous pensiez que c'est notre meilleur match. »

Le Parc des princes a plu à De Zerbi

Le PSG a donc une nouvelle fois été impressionnant sur le terrain, mais également dans les tribunes. Les supporters parisiens ont mis une grosse ambiance et cela a notamment marqué Roberto De Zerbi. En conférence de presse, le coach marseillais a affirmé que le Parc des princes "lui a plu", mais il a toutefois nuancé en expliquant que "le Vélodrome c'est un autre niveau encore".