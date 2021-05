Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane va jouer un rôle crucial pour l’avenir de Camavinga !

Publié le 20 mai 2021 à 15h45 par B.C.

Alors que le PSG suit attentivement la situation d’Eduardo Camavinga au Stade Rennais, le Real Madrid serait également à l’affût. Cependant, l’avenir incertain de Zinedine Zidane pourrait jouer un rôle majeur dans ce dossier.

Lié au Stade Rennais jusqu’en 2022, Eduardo Camavinga ne devrait pas s’éterniser en Bretagne. Le milieu de 18 ans n’envisagerait pas de prolonger son bail et dispose de plusieurs pistes pour la saison prochaine malgré sa saison décevante. Le10sport.com vous a récemment confirmé l’intérêt du PSG pour Camavinga, mais Leonardo n’est pas seul dans ce dossier puisque le Real Madrid ou encore Arsenal seraient à l’affût. Les Merengue souhaitent injecter du sang neuf dans leur entrejeu et ciblent le jeune breton depuis de nombreux mois maintenant, mais une offensive de Florentino Pérez reste pour l’heure incertaine.

Camavinga vers le Real Madrid… si Zidane reste