Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre à 0€ pour Kylian Mbappé ?

Publié le 20 mai 2021 à 13h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir, et du côté du Real Madrid on semble très optimiste.

Après la victoire contre l'AS Monaco en finale de la Coupe de France (2-0), Kylian Mbappé n'a pas levé les doutes concernant son avenir. « Si je partirai à la conquête d’un nouvelle Coupe de France au PSG la saison prochaine ? (Il sourit) Il faut profiter du titre, c’est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c’est le plus important. Et moi, je suis le plus heureux », confiait-il au micro de France 2 . Cependant, du côté de l'Espagne, on semble assez affirmatif pour l'avenir de l'attaquant français dont le contrat au PSG court jusqu'en 2022.

Le Real Madrid est prêt à attendre un an pour Mbappé