Mercato - PSG : Le Real Madrid va dégainer une offre au rabais pour Mbappé !

Publié le 20 mai 2021 à 10h15 par A.M.

Très intéressé par Kylian Mbappé, le Real Madrid souhaite recruter l'attaquant français dès cet été et ne compte pas dépenser plus de 100M€ à en croire les informations venues d'Espagne.

Le mystère concernant l'avenir de Kylian Mbappé reste total alors que son contrat au PSG prend fin en juin 2022. Et l'attaquant français n'a pas levé les interrogations mercredi soir après la victoire contre l'AS Monaco en finale de la Coupe de France (2-0). « Si je partirai à la conquête d’un nouvelle Coupe de France au PSG la saison prochaine ? (Il sourit) Il faut profiter du titre, c’est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c’est le plus important. Et moi, je suis le plus heureux », a-t-il confié au micro de France 2 . Malgré tout, en coulisses, le Real Madrid prépare déjà son assaut auprès du PSG.

Le PSG réclame 200M€ pour Mbappe, le Real ne dépassera pas 100M€