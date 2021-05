Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les plans de Laporta chamboulés par… Karim Benzema ?

Publié le 20 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, Karim Benzema sera donc à l’Euro avec l’équipe de France. Et cela pourrait ne pas être sans conséquence pour le FC Barcelone. Explications.

Ce mardi, à l’occasion de l’annonce de sa liste des joueurs convoqués pour l’Euro, Didier Deschamps a réservé une grande surprise. En effet, après quasiment 6 d’absence en équipe de France, Karim Benzema va faire son grand retour. Comme le sélectionneur l’a expliqué, ils se sont expliqués après leur différend des dernières années, de quoi alors rendre possible le retour de l’attaquant du Real Madrid. Mais désormais, la question est de savoir quel sera le visage des Bleus avec Benzema.

Un problème pour Dembélé ?