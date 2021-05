Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait lancé un ultimatum à Dembélé !

Publié le 19 mai 2021 à 14h00 par Th.B.

Décidé à prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, Joan Laporta aurait fixé une deadline à l’attaquant du FC Barcelone au sujet de sa décision finale. Si courant juillet le Barça ne sait toujours pas quelle est la position de Dembélé, il serait transféré.

L’horloge tourne pour Ousmane Dembélé au sujet de son avenir, mais serait-ce en sa faveur ou sa défaveur ? Pour rappel, le champion du monde tricolore dispose d’un contrat au FC Barcelone qui prendra fin en juin 2022. Et alors que jusqu’à cette saison son départ était voulu par l’ancienne direction blaugrana, la donne a changé grâce à sa régularité au cours de cet exercice dans lequel il a disputé 43 rencontres. De quoi pousser le nouveau président Joan Laporta à tenter de prolonger son contrat. Du côté du joueur, comme la journaliste Helena Condis le révélait dernièrement, on attendrait la fin de la saison avant de se pencher sur la question de son avenir. Le FC Barcelone aurait cependant tapé du poing sur la table.

Une prolongation de contrat en juillet ou un transfert ?