Mercato - PSG : Une opération XXL du Qatar avec Lionel Messi ? Le Barça y croit !

Publié le 19 mai 2021 à 9h45 par B.C.

Alors que le FC Barcelone reste confiant à l’idée de voir Lionel Messi prolonger son bail, le PSG resterait une menace pour les dirigeants catalans.

Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? La réponse à cette question reste pour l’heure un mystère puisque l’Argentin n’a toujours pas donné d’indice concernant son avenir. En attendant, le FC Barcelone fait le maximum pour tenter de convaincre sa star de prolonger son bail, arrivant à terme en juin prochain. D’après les informations de Mundo Deportivo , Joan Laporta travaillerait sur un engagement de 10 ans pour Lionel Messi, permettant à ce dernier de finir sa carrière de joueur au Barça puis en MLS, avant de lui assurer un rôle au sein du club. L’optimisme règnerait du côté du FC Barcelone, la direction estimant que cette offre répond aux attentes de Lionel Messi. Pour autant, la menace PSG serait prise avec sérieuse par le club…

Le Barça se méfie du PSG pour Messi