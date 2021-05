Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'a pas dit son dernier mot dans le dossier Messi !

Publié le 17 mai 2021 à 20h15 par D.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Et le PSG resterait en embuscade dans ce dossier.

Partira, ne partira pas ? L’avenir de Lionel Messi reste toujours aussi incertain. Présent en Catalogne depuis 2000, l’attaquant, âgé aujourd’hui de 33 ans, n’a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, qui expire en juin prochain. Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, l’international argentin voudrait attendre la fin de la saison avant de se pencher sur la suite de sa carrière et étudier les offres. Président du FC Barcelone, Joan Laporta a bien l’intention de le conserver, mais le dirigeant devra se méfier du PSG.

Le PSG reste attentif à la situation de Messi