Mercato - Barcelone : Au Barça, on croise les doigts pour Lionel Messi !

Publié le 17 mai 2021 à 16h30 par T.M.

Ce dimanche, le FC Barcelone s’est incliné face au Celta Vigo (1-2) dans une rencontre qui pourrait possiblement être la dernière de Lionel Messi au Camp Nou sous la tunique blaugrana. Une catastrophe à laquelle on ne veut toutefois pas assister en Catalogne.

Le flou est encore et toujours total pour l’avenir de Lionel Messi. Le 30 juin prochain, l’Argentin verra son contrat avec le FC Barcelone se terminer et pour le moment, il n’est toujours pas question d’une prolongation. Concentré sur la fin de la saison avec le club catalan, ce n’est qu’après cette échéance que La Pulga devrait réellement se pencher sur son avenir et entamer les discussions avec Joan Laporta. Toutefois, rien ne dit que le président du Barça réussira à conserver Lionel Messi et ainsi éviter la catastrophe. Les finances blaugrana n’étant pas au top, c’est avant tout l’aspect sportif qui fera la différence pour le FC Barcelone, tandis que d’autres prétendants, à l’instar du PSG ou de Manchester City, pourraient offrir de véritable pont d’or au sextuple Ballon d’Or pour le récupérer gratuitement. Ainsi, un départ de Messi cet été est encore bel et bien possible et si tel était le cas, il viendrait alors de disputer son dernier match au Camp Nou en tant que Blaugrana. Toutefois, du côté de Barcelone, on croise les doigts pour que cette défaite face au Celta Vigo ne soit pas la dernière fois que l’on voit Lionel Messi.

« Nous espérons qu'il restera avec nous »