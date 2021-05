Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur de Koeman affiche un souhait fort pour Lionel Messi !

Publié le 17 mai 2021 à 10h30 par La rédaction

La fin de saison approche et l'avenir de Lionel Messi est toujours aussi incertain au sein du FC Barcelone. Alors que le PSG se pencherait très sérieusement sur le dossier de l'Argentin, Jordi Alba a lancé un message très énigmatique à la sortie de la rencontre face au Celta Vigo ce dimanche (2-1).

L’avenir de Lionel Messi est toujours aussi flou. La fin du contrat de l’Argentin approche de plus en plus et pour l’instant, il n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. La situation de l’Argentin se fait très urgente pour le club catalan, qui verrait les courtisans du sextuple Ballon d’Or taper de plus en plus à sa porte, dont le PSG. Leonardo verrait d’un bon œil l’arrivée de l’un des meilleurs joueurs du monde au sein du club de la capitale pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Même au sein du vestiaire du Barça , on n’est pas sûr de la décision que prendra la star des Blaugrana à la fin de l’exercice 2020-2021.

« C'est une décision qu'il doit prendre »