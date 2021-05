Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris va passer à côté d’un joli coup à 0€…

Publié le 17 mai 2021 à 5h15 par Th.B.

Libre de tout contrat cet été, Memphis Depay devrait quitter l’OL et la France bien que le PSG se soit montré intéressé. La route qu’emprunterait le Néerlandais l’emmènerait au FC Barcelone.

En raison de la crise financière et des incertitudes économiques qui sont liées au Covid-19 depuis de nombreux mois désormais, le PSG scruterait le marché des joueurs libres de tout contrat cet été comme ESPN l’a notamment récemment révélé. De Georginio Wijnaldum à Sergio Ramos en passant par Lionel Messi et Memphis Depay, tous figureraient dans le viseur de Leonardo et de sa direction sportive. Néanmoins, en ce qui concerne Depay, il se pourrait que le train soit déjà passé pour le PSG.

Memphis Depay vers Barcelone