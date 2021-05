Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de Xavi sur la rumeur Barça !

Publié le 16 mai 2021 à 12h00 par T.M.

Ces dernières heures, cela s’est accéléré à propos d’une arrivée prochaine de Xavi sur le banc du FC Barcelone. De quoi faire réagir le principal intéressé.

Il y a quelques jours, Xavi prolongeait son contrat avec le club qatari d’Al Sadd jusqu’en 2023. Toutefois, l’entraîneur espagnol pourrait très prochainement faire ses valises. Pour aller où ? C’est du côté du FC Barcelone, son ancien club, que son nom revient avec insistance. En effet, alors que le doute entoure de plus en plus l’avenir de Ronald Koeman, Xavi pourrait venir le remplacer dans les prochaines semaines. D’ailleurs, selon certaines informations, d’ici quelques jours, les discussions pourraient débuter entre l’ancienne gloire du Camp Nou et la direction blaugrana.

Le démenti de Xavi