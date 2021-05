Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça va s'accélérer pour l'arrivée de Xavi ?

Publié le 16 mai 2021 à 9h00 par La rédaction

Xavi, aujourd’hui entraîneur du club qatari d’Al-Sadd, devrait bientôt rencontrer les dirigeants du FC Barcelone pour un potentiel retour. De quoi sceller la fin de l’aventure Ronald Koeman ?

Ronald Koeman fera-t-il partie de ces entraîneurs qui n’ont passé qu’une petite saison sur le banc de FC Barcelone ? Le Barça est distancé dans la course au titre à deux journées de la fin et a été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions par le PSG, le bilan des Blaugrana est ainsi loin d’être reluisant cette saison. Alors que le club catalan est en-dessous de ses standings habituels, ses dirigeants pourraient bien avoir envie de changement et Koeman pourrait bien en faire les frais.

Xavi sur le banc dès la saison prochaine ?