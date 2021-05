Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Barça... Sergio Agüero est prêt à faire un gros sacrifice !

Publié le 10 mai 2021 à 22h10 par La rédaction

Alors qu’il cherche un attaquant pour la saison prochaine, le FC Barcelone s’intéresserait à Sergio Agüero. Ce dernier serait d'ailleurs prêt à diminuer son salaire pour faciliter le transfert et ainsi jouer avec Lionel Messi.

Le FC Barcelone a régulièrement joué sans réel avant-centre cette saison, la faute au départ de Luis Suárez à l’Atlético Madrid l’été dernier. Le club catalan ne veut pas reproduire la même erreur cette saison. Mais, en difficulté financièrement, il ne veut pas faire de folies non plus. C’est pour ces raisons qu’il serait intéressé par le profil de Sergio Agüero, qui pourrait arriver gratuitement.

Sergio Agüero voudrait vraiment jouer avec Lionel Messi