Mercato - Barcelone : Joan Laporta n'abandonne pas pour Sergio Agüero !

Publié le 10 mai 2021 à 21h10 par La rédaction

Le FC Barcelone va tenter de se renforcer à moindre prix lors du mercato qui arrive, et se serait nettement rapproché de Sergio Agüero dans cette optique, lui qui quittera Manchester City en fin de saison.

Alors qu’il a quelques difficultés financières, le FC Barcelone doit se renforcer en vue de la saison prochaine pour oublier ses deux dernières saisons plutôt compliquées. Comme il ne pourra certainement pas dépenser des fortunes sur le marché des transferts cet été, il devra se tourner vers des joueurs qui arrivent actuellement à la fin de leur contrat. Alors qu’il vient de se qualifier pour la première finale de Ligue des champions de sa carrière, Sergio Agüero correspond exactement à ce profil, et ce d'autant plus qu'il est proche de Lionel Messi et qu'il pourrait donc aider le FC Barcelone dans sa tâche de parvenir à convaincre La Pulga de prolonger.

De nouveaux contacts auraient eu lieu !