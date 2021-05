Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prêt à revenir à la charge pour Camavinga !

Publié le 10 mai 2021 à 14h15 par A.C.

Prodige du Stade Rennais, Eduardo Camavinga intéresse les plus grands clubs d’Europe, notamment le Paris Saint-Germain.

Après avoir été très courtisé l’été dernier, Eduardo Camavinga devrait à nouveau faire parler de lui. Le milieu du Stade Rennais a tapé dans l’œil des plus grands, comme le Paris Saint-Germain, ou Arsenal comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Récemment interrogé sur son avenir, Camavinga s’est montré serein. « Ce n’est pas quelque chose à laquelle j’ai réfléchi, on se concentre sur Rennes » a expliqué le milieu du Stade Rennais, sur TF1 . « Le Real Madrid et le Bayern ? C’est sûr que ça fait plaisir, mais ce n’est pas le moment de se concentrer sur ça ». Un nouvel obstacle devrait se mettre en travers de la route du PSG...

Camavinga, successeur de Busquets au Barça