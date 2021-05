Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour Camavinga !

Publié le 9 mai 2021 à 13h15 par A.C.

Eduardo Camavinga, jeune prodige du Stade Rennais, semble beaucoup intéresser le Paris Saint-Germain.

Il n’en est qu’à sa deuxième saison pleine en Ligue 1, mais Eduardo Camavinga semble déjà être trop grand pour le Stade Rennais. Le milieu n’en finit pas de surprendre et ce n’est pas Didier Deschamps qui dira le contraire, puisqu’il lui a ouvert les portes de l’équipe de France. Les plus grands clubs d’Europe s’intéressent forcément à lui, notamment le Real Madrid et le Bayern Munich, mais Camavinga ne semble pas vouloir se presser. « Mon avenir ? Ce n’est pas quelque chose à laquelle j’ai réfléchi, on se concentre sur Rennes » a expliqué le milieu du Stade Rennais, sur TF1 . « Le Real Madrid et le Bayern ? C’est sûr que ça fait plaisir, mais ce n’est pas le moment de se concentrer sur ça ».

Leonardo tâte le terrain pour Camavinga