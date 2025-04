OM : De Zerbi, c’est terminé 

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première partie de saison très encourageante, l’OM connaît un coup d’arrêt ces derniers temps qui met en danger une éventuelle qualification pour la Ligue des champions. Pour Daniel Riolo, la raison vient notamment de Roberto De Zerbi dont le message ne passe plus auprès de son vestiaire.

Arrivé sur le banc de l'OM l'été dernier, Roberto De Zerbi a suscité un grand enthousiasme chez les supporters marseillais. Et cela a d'ailleurs été rapidement suivi de résultats puisque le club phocéen a réalisé une belle première partie de saison. Mais l'année 2025 est beaucoup plus compliquée comme en témoigne la défaite à Reims (1-3) qui a permis à l'AS Monaco de retrouver sa place de dauphin du PSG. Pour Daniel Riolo, le message du technicien italien ne passe plus à l'OM.

Riolo s'inquiète pour De Zerbi

« Je pense que c'est une erreur et tout ce que fait De Zerbi depuis pas mal de temps maintenant est une erreur. J'ai toujours dit de bien de lui, je l'aime bien parce que ce sont des coachs à discours mais il faut voir comment ça se connecte. Aujourd'hui, entraîneur, c'est du management à 80% avec une connexion dans le message », décrypte l’éditorialiste de RMC sur l’After Foot, avant d’estimer que le message de Roberto De Zerbi ne passait plus.

«C'est terminé»

« Il n'y a plus de connexion avec De Zerbi, il y a un problème, il n'est pas compris. Et cette histoire de mise au vert... J'ai parlé avec un membre de staff d'une grande équipe de Ligue 1 qui m'expliquait que c'est la dernière chose à faire. Même après une défaite, donner deux ou trois jours de vacances aux joueurs, ça peut être une solution. Le bâton, c'est terminé, ça ne peut pas avoir d'effet. Ils l'ont fait une fois (un stage après la défaite à Auxerre) mais ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps », ajoute Daniel Riolo.