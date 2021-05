Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le dossier Salah !

Publié le 9 mai 2021 à 12h45 par T.M.

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG voudrait se tourner vers Mohamed Salah. Et pour l’attaquant de Liverpool, la porte pourrait bien s’ouvrir cet été.

Alors que Neymar a prolongé ce samedi avec le PSG, rien n’est encore fait pour Kylian Mbappé. Au contraire de son coéquipier, le Français n’a toujours pas tranché pour son avenir. Prolonger ou partir ? Telle est la question à laquelle doit répondre le joueur de Mauricio Pochettino. Et alors que l’idée de départ, notamment vers le Real Madrid, prend de plus en plus d’ampleur pour Mbappé, Leonardo aura une grosse mission si tel était le cas. En effet, il faudra alors remplacer la pépite de 22 ans. Mais comment ? Aujourd’hui, un nom revient avec insistance : Mohamed Salah.

Salah prêt à partir !