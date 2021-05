Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a-t-il pris la bonne décision en prolongeant Neymar ?

Publié le 9 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que la presse espagnole s’enflammait dernièrement pour un retour de Neymar au FC Barcelone, le PSG a officialisé la prolongation du Brésilien jusqu’en juin 2025 ce samedi. Mais au vu des dossiers Kylian Mbappé, Moise Kean et bien d’autres, Leonardo a-t-il fait le bon choix ? C’est notre sondage du jour !

Le samedi 8 mai 2021 restera le jour au cours duquel Neymar a officiellement prolongé son contrat qui courrait initialement jusqu’en juin 2022 à l’été 2025 avec une option pour une saison supplémentaire qui pourrait être activée à la fin de la saison prochaine comme L’Équipe et le journaliste Fabrizio Romano l’ont à leur tour confié samedi soir. Invité à s’exprimer sur sa prolongation, Neymar a fait passer le message suivant au site internet du PSG. « C’est un grand bonheur de prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux à Paris. C’est une vraie fierté de faire partie de ce groupe, de travailler avec ces joueurs, ce grand entraîneur et de faire partie de l’histoire de ce club. Ce sont des choses qui me font croire encore plus à ce grand projet. Ici, j’ai grandi en tant que personne, en tant qu'être humain et en tant que joueur, aussi. Je suis donc très heureux de prolonger et j’espère gagner encore beaucoup de trophées ici ».

Une réponse au FC Barcelone, mais est-ce la décision parfaite pour le PSG ?

Via cette prolongation de contrat bouclée par Leonardo et la direction sportive du PSG, Paris a clairement fait comprendre à la presse catalane qui rêvait d’un retour au FC Barcelone de l’ancien compère d’attaque de Lionel Messi, que Neymar est et restera cet été un joueur du Paris Saint-Germain. Néanmoins, de nombreux dossiers chauds auraient pu être privilégiés par les hauts représentants du PSG. À commencer par la prolongation de Kylian Mbappé, semblant proche du Real Madrid ou encore du transfert définitif de Moise Kean, simplement prêté par Everton jusqu’à la fin de la saison. Sans oublier les opportunités Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Cristiano Ronaldo. En outre, 56% des sondés du Baromètre sport Odaxa-Winamax-RTL ne souhaitaient pas voir Neymar poursuivre son aventure prenant avant ce samedi fin en juin 2022. 74% des sondés attendent cependant la signature de Kylian Mbappé pour un nouveau contrat.



Au vu de de ces révélations, Leonardo a-t-il pris la bonne décision en prolongeant le contrat de Neymar ?