Mercato - PSG : Cette révélation de taille sur la prolongation de Neymar !

Publié le 8 mai 2021 à 21h45 par D.M. mis à jour le 8 mai 2021 à 21h47

Ce samedi, le PSG a officialisé la prolongation de Neymar jusqu'en 2025. Mais une clause devrait lui permettre d'étirer d'un an son contrat avec le club parisien.

C’était dans les tuyaux et c’est désormais officiel. Ce samedi, le PSG a annoncé la prolongation de Neymar. Arrivé en 2017 dans la capitale, le Brésilien est maintenant lié au club parisien jusqu’en 2025. Sur le site officiel du PSG, Neymar a évoqué cette signature de contrat et sa fierté. « J e suis très heureux, très heureux de prolonger avec Paris. La vérité, c’est que je suis très heureux de rester de nombreuses années ici, de participer au projet du club, d’y gagner des titres, de réaliser notre plus grand rêve qui est la Ligue des champions. Je suis donc heureux de rester au club, de faire partie de son histoire et de prolonger mon contrat. La première raison pour laquelle j’ai pris cette décision, c’est tout simplement le bonheur. C’est la joie de faire partie de ce groupe, de cette équipe, du Paris Saint-Germain. Et puis, bien sûr, il y a l'affinité que j’ai créé avec le club, le travail qu’on réalise au quotidien, les joueurs qui sont dans l'effectif aujourd'hui, et un excellent entraîneur qui nous aidera certainement encore plus. Toutes ces choses vous font croire encore plus au projet ».

Une clause aurait été insérée dans le contrat de Neymar