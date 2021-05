Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait s’offrir un coup en or à l’OL !

Publié le 8 mai 2021 à 21h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid formulerait de nouveau un intérêt pour Houssem Aouar, l’OL serait susceptible de laisser partir son milieu de terrain relayeur contre un chèque de 30M€.

Auteur d’une très belle fin de saison au cours de l’exercice précédent et particulièrement lors du Final 8, Houssem Aouar avait tapé dans l’oeil de la Juventus, du PSG, de Manchester City et surtout d’Arsenal qui aurait été à deux doigts de le recruter avant de boucler la venue de Thomas Partey. Finalement, Aouar est resté à l’OL où il est sous contrat jusqu’en juin 2023. Néanmoins, le Real Madrid aurait toujours des vues sur l’international français à en croire les informations divulguées par calciomercato.com . Et Zinedine Zidane aurait un boulevard pour cette opération qui pourrait s’avérer être une excellente affaire.

Un transfert à 30M€ pour Aouar ?