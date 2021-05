Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse déclaration d’Aulas sur l’avenir d’Aouar !

Publié le 7 mai 2021 à 21h00 par Th.B.

Courtisé par le Real Madrid dans le cadre du prochain mercato estival, Houssem Aouar ne quitterait l’OL qu’en cas de belle offre comme le président Jean-Michel Aulas l’a confié ce vendredi.

Dans le viseur du PSG, d’Arsenal ou encore de Manchester City à l’occasion du dernier mercato estival, Houssem Aouar était finalement resté à l’OL où son contrat court jusqu’en juin 2023. Néanmoins, son avenir pourrait s’écrire ailleurs et son transfert serait enfin susceptible de se réaliser à l’intersaison. C’est en effet ce que Calciomercato.com a révélé jeudi en soulignant un intérêt concret du Real Madrid pour l’international français. Entraîneur du club merengue, Zinedine Zidane réclamerait l’arrivée d’Aouar à son président Florentino Pérez. Néanmoins, le Real Madrid devrait se montrer plus que convaincant auprès de Jean-Michel Aulas si le club madrilène veut avoir une chance de boucler cette opération.

« Si les offres ne correspondent pas à ce que l'on souhaite, il restera à Lyon et on sera très heureux »