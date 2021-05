Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait fait une énorme demande à Leonardo !

Publié le 7 mai 2021 à 20h45 par D.M.

Courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé n'a toujours pas pris de décision au sujet de son avenir. Le joueur du PSG ne serait pas contre rester à Paris, mais voudrait obtenir des garanties sportives de la part de ses dirigeants.

« Vous savez notre intention. On parle avec eux. On essaie d'arriver à une conclusion le plus vite. On parle, on avance, on va voir. On va arriver à un moment où il faut une conclusion et une idée de ce qu'est la position de chacun. C'est important d'être clair. Aujourd'hui, Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin 2022. C'est un fait. Aujourd'hui il n'y a pas d'inquiétude » confiait Leonardo le 7 avril dernier au sujet de l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé. Mais malgré les jours qui ont défilé, la situation des deux joueurs reste incertaine. Comme annoncé par le 10 Sport le 8 avril, Neymar a trouvé un accord avec le PSG, mais le FC Barcelone tenterait de le rapatrier. Quant à Kylian Mbappé, il souhaite signer un contrat de courte durée avec le club parisien, afin de garder la main mise sur son avenir. Sous contrat jusqu’en 2022, le champion du monde aurait également demandé des garanties sportives à sa direction pour rester.

Mbappé souhaiterait une équipe plus « qualitative »