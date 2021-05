Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare du très lourd pour remplacer Mbappé !

Publié le 7 mai 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble toujours aussi flou, le PSG se prépare à tous les scenarii en coulisses, y compris à un départ de son attaquant. Dans cette optique, plusieurs pistes sont déjà actives pour remplacer le Champion du monde. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le PSG n'a pas froid aux yeux.

Le PSG est suspendu aux lèvres de Kylian Mbappé. Mardi soir, après l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, Leonardo affichait son impatience. « L’avenir de Neymar et Mbappé ? Honnêtement, ce n’est pas le moment aujourd’hui de décider ou d’annoncer quoi que ce soit. On doit être fier de ce qu’on a fait. Notre objectif, c’est de gagner. On a mieux joué sur deux mi-temps sur quatre, on a pris des buts bizarres. Il y a beaucoup de choses positives. On est sorti de situations très difficiles pendant la compétition. Je suis optimiste pour le futur », confiait-il au micro de RMC Sport . Toutefois, derrière l'optimisme de façade, le PSG affiche son inquiétude en coulisses dans ce dossier. Et pour cause, le temps presse et la décision de Kylian Mbappé aura un impact sur toute la stratégie parisienne sur le mercato. En effet, si l'international français refuse de prolonger, il faudra le vendre cet été ce qui poussera le PSG à trouver son remplaçant.

Salah la priorité, Lewandowski étudié