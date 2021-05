Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie de Leonardo sur l'avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 5 mai 2021 à 8h15 par D.M. mis à jour le 5 mai 2021 à 8h16

Interrogé sur l'avenir de Neymar et de Kylian Mbappé après la défaite du PSG en Ligue des champions face à Manchester City, Leonardo a préféré botter en touche.

Et si la demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City était le dernier match européen de Neymar et de Kylian Mbappé sous les couleurs du PSG ? Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club parisien, les deux joueurs n’ont toujours pas prolongé leur bail. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le Brésilien a trouvé un accord avec ses dirigeants, mais à en croire la presse espagnole, il souhaiterait toujours rejoindre le FC Barcelone. afin d'évoluer notamment avec Lionel Messi. Quant à Kylian Mbappé, il souhaiterait signer un contrat de courte durée avec le PSG afin de garder la main mise sur son avenir et pouvoir se rendre sans encombre au Real Madrid.

« Ce n’est pas le moment aujourd’hui de décider ou d’annoncer quoi que ce soit »